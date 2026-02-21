Успейте забрать – в Steam отдают бесплатно две видеоигры
- Steam предлагает бесплатные игры "BROTHER!!! Save him!" и "Paragnosia" и "Paragnosia".
- Акция продлится до 24 февраля для "BROTHER!!! Save him!" и до 23 февраля для "Paragnosia".
На цифровой площадке видеоигр Steam проходит раздача двух бесплатных проектов, но желающим пополнить библиотеку геймерам придется поспешить.
Раздачи видеоигр в Steam всегда становятся предметом интереса для геймеров и на этот раз на платформе Valve можно получить сразу два проекта, информирует 24 Канал.
К теме В Steam прямо сейчас можно получить сразу 7 бесплатных игр
Какие две игры можно получить бесплатно в Steam?
Первой бесплатной видеоигрой является "BROTHER!!! Save him!"– платформер, выпущенный еще в 2020 году инди-студией TakeThem.Games, информирует Gamerant.
Этот "хардкорный 2D-платформер в ретро-стиле" имеет хороший "пиксельный" стиль и может заинтересовать любителей игр типа Super Meat Boy.
Геймеров ожидают более 20 сложных уровней и "грозные боссы".
Скриншот из игры / Фото Steam
Бесплатно пополнить свою библиотеку Steam платформером можно до 20:00 по киевскому времени 24 февраля.
Еще быстрее нужно действовать, чтобы получить в свое распоряжение инди-горор Paragnosia 2024 года.
Как и предыдущая игра, этот проект является своеобразным "омажем" на другую известную серию – Five Night At Freddy's.
Трейлер: смотрите видео
Игроку придется наблюдать за собственной квартирой через скрытые камеры из своей "комнаты наблюдения", фиксируя паранормальную активность и пытаясь пережить 8 ночных раундов.
Проект имеет "очень положительный" рейтинг на платформе Valve, где 92% рецензий на игру из 105 отзывов являются положительными.
Paragnosia будет бесплатной в Steam до 10:00 по киевскому времени 23 февраля.
Сколько видеоигр насчитывает Steam?
По состоянию на декабрь 2025 года, на платформе насчитывалось 117 881 игр, сообщает IconEra.
Каждый год это число только растет, расширяя каталог платформы Valve.
Благодаря этому Steam остается крупнейшим и самым популярным цифровым магазином видеоигр в мире.