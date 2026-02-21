Встигніть забрати – у Steam віддають безплатно дві відеогри
- Steam пропонує безплатні ігри "BROTHER!!! Save him!" і "Paragnosia".
- Акція триває до 24 лютого для "BROTHER!!! Save him!" і до 23 лютого для "Paragnosia".
На цифровому майданчику відеоігор Steam проходить роздача двох безплатних проєктів, але охочим поповнити бібліотеку геймерам доведеться поспішити.
Роздачі відеоігор у Steam завжди стають предметом цікавості для геймерів і цього разу на платформі Valve можна отримати одразу два проєкти, інформує 24 Канал.
Які дві гри можна отримати безплатно у Steam?
Першою безплатно відеогрою є "BROTHER!!! Save him!"– платформер, випущений ще у 2020 році інді-студією TakeThem.Games, інформує Gamerant.
Цей "хардкорний 2D-платформер у ретро-стилі" має гарний "піксельний" стиль та може зацікавити любителів ігор штибу Super Meat Boy.
На геймерів очікують понад 20 складних рівнів та "грізні боси".
Скриншот з гри / Фото Steam
Безплатно поповнити свою бібліотеку Steam платформером можна до 20:00 за київським часом 24 лютого.
Ще швидше потрібно діяти аби отримати у своє розпорядження інді-горор Paragnosia 2024 року.
Як і попередня гра, цей проєкт є своєрідним "омажем" на іншу відому серію – Five Night At Freddy's.
Трейлер: дивіться відео
Гравцю доведеться спостерігати за власною квартирою через приховані камери зі своєї "кімнати спостереження", фіксуючи паранормальну активність та намагаючись пережити 8 нічних раундів.
Проєкт має "дуже схвальний" рейтинг на платформі Valve, де 92% рецензій на гру зі 105 відгуків є позитивними.
Paragnosia буде безплатною у Steam до 10:00 за київським часом 23 лютого.
Скільки відеоігор налічує Steam?
Станом на грудень 2025 року, на платформі налічувалося 117 881 ігор, повідомляє IconEra.
Кожного року це число лише зростає, розширюючи каталог платформи Valve.
Завдяки цьому Steam залишається найбільшим та найпопулярнішим цифровим магазином відеоігор у світі.