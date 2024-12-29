Steam объявил самые популярные игры 2024 года – во что играли больше всего
Подводя итоги 2024 года, платформа Steam обнародовала статистику по самым популярным видеоиграм, которые завоевали расположение и время геймеров.
Ежегодный список "Best of Steam" предлагает геймерам взглянуть на игры, которые стали самыми популярными в течение 2024 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Steam.
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Продались лучше всего
В 2024 году Steam снова ставил новые рекорды. К примеру, на платформе появилось 18 825 новых игр, что существенно превысило прошлогодний показатель в 14 311.
Кроме того, Valve опубликовали список самых популярных игр года по количеству одновременных игроков на платформе.
В нем оказались проекты, которые заслужили похвалу как игроков, так и критиков.
Так, видеоиграми, что привлекли внимание более 450 тысяч пользователей одновременно стали:
- Helldivers 2;
- Black Myth: Wukong;
- PUBG;
- Palworld;
- Apex Legends;
- Counter-Strike 2;
- Marvel Rivals;
- Elden Ring;
- Dota 2;
- Path of Exile 2.
В рейтинге Steam проекты расположены в произвольном порядке, но с помощью портала SteamDB можно узнать, что самой популярной игрой года стала Black Myth: Wukong в которую на пике одновременно играли невероятные 2 415 714 пользователей.