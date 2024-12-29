Steam объявил самые популярные игры 2024 года – во что играли больше всего

29 декабря 2024, 14:19
Читати новину українською
Автор: Максим Задворский

Подводя итоги 2024 года, платформа Steam обнародовала статистику по самым популярным видеоиграм, которые завоевали расположение и время геймеров.

Ежегодный список "Best of Steam" предлагает геймерам взглянуть на игры, которые стали самыми популярными в течение 2024 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Steam.

Интересно Эти игры в 2024 году заработали больше всего денег

Продались лучше всего

В 2024 году Steam снова ставил новые рекорды. К примеру, на платформе появилось 18 825 новых игр, что существенно превысило прошлогодний показатель в 14 311.

Кроме того, Valve опубликовали список самых популярных игр года по количеству одновременных игроков на платформе.

В нем оказались проекты, которые заслужили похвалу как игроков, так и критиков.

Так, видеоиграми, что привлекли внимание более 450 тысяч пользователей одновременно стали:

  • Helldivers 2;
  • Black Myth: Wukong;
  • PUBG;
  • Palworld;
  • Apex Legends;
  • Counter-Strike 2;
  • Marvel Rivals;
  • Elden Ring;
  • Dota 2;
  • Path of Exile 2.

В рейтинге Steam проекты расположены в произвольном порядке, но с помощью портала SteamDB можно узнать, что самой популярной игрой года стала Black Myth: Wukong в которую на пике одновременно играли невероятные 2 415 714 пользователей.