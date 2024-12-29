Steam объявил самые популярные игры 2024 года – во что играли больше всего

Подводя итоги 2024 года, платформа Steam обнародовала статистику по самым популярным видеоиграм, которые завоевали расположение и время геймеров.

Ежегодный список "Best of Steam" предлагает геймерам взглянуть на игры, которые стали самыми популярными в течение 2024 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Steam.

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Продались лучше всего

В 2024 году Steam снова ставил новые рекорды. К примеру, на платформе появилось 18 825 новых игр, что существенно превысило прошлогодний показатель в 14 311.

Кроме того, Valve опубликовали список самых популярных игр года по количеству одновременных игроков на платформе.

В нем оказались проекты, которые заслужили похвалу как игроков, так и критиков.

Так, видеоиграми, что привлекли внимание более 450 тысяч пользователей одновременно стали:

Helldivers 2;

Black Myth: Wukong;

PUBG;

Palworld;

Apex Legends;

Counter-Strike 2;

Marvel Rivals;

Elden Ring;

Dota 2;

Path of Exile 2.

В рейтинге Steam проекты расположены в произвольном порядке, но с помощью портала SteamDB можно узнать, что самой популярной игрой года стала Black Myth: Wukong в которую на пике одновременно играли невероятные 2 415 714 пользователей.