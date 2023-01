На Steam стартовала большая распродажа игр к Китайскому Новому году

На Steam уже началась новая масштабная распродажа с большими скидками на игры. На этот раз она приурочена к празднованию Китайского Нового года – года кролика.

В конце 2022 года Steam уже проводил свою месячную новогоднюю распродажу, на которой представили ряд популярных игр, таких как Deathloop, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village и Disco Elysium: The Final Cut.

Новая распродажа на Steam

Теперь Steam чествует Китайский Новый год своей новой большой распродажей, которая предлагает многое для геймеров – как опытных поклонников видеоигр, так и начинающих.

На этот раз магазин предлагает скидки на Risk of Rain 2, Human: Fall Flat, FIST: Forged in Shadow Torch и Dorfromantik. Событие, которое продлится до 23 января, также предлагает несколько крупных студийных выпусков, таких как Minecraft Dungeons, Halo Infinite, Forza Horizon 5 да Ori and the Will of the Wisps.

Кроме того, есть скидка 30% на ролевой экшн Sword and Fairy 7 от Softstar Technology. Одним словом, в продаже есть предостаточно игр на любой игровой вкус.

Хотя большинство геймеров часто считают лето и зиму самыми большими событиями, которые предлагает Steam, всегда есть другие или меньшие распродажи, происходящие в течение года.