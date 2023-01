На Steam стартував великий розпродаж ігор до Китайського Нового року

На Steam вже розпочався новий масштабний розпродаж з великими знижками на ігри. Цього разу він приурочений до відзначення Китайського Нового року – року кролика.

Наприкінці 2022 року Steam вже проводив свій місячний новорічний розпродаж, на якому представили низку популярних ігор, як-от Deathloop, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village та Disco Elysium: The Final Cut.

Також цікаво Коли один у полі воїн: найкращі відеоігри, зроблені соло-розробниками

Новий розпродаж на Steam

Тепер Steam вшановує Китайський Новий рік своїм новим великим розпродажем, який пропонує багато для геймерів – як досвідчених шанувальників відеоігор, так і початківців.

Цього разу магазин пропонує знижки на Risk of Rain 2, Human: Fall Flat, F.I.S.T: Forged in Shadow Torch і Dorfromantik. Подія, яка триватиме до 23 січня, також пропонує кілька великих студійних випусків, таких як Minecraft Dungeons, Halo Infinite, Forza Horizon 5 та Ori and the Will of the Wisps.

Крім того, є знижка 30% на рольовий екшн Sword and Fairy 7 від Softstar Technology. Одним словом, у продажу є більш ніж достатньо ігор на будь-який ігровий смак.

Хоча більшість геймерів часто вважають літо та зиму найбільшими подіями, які пропонує Steam, завжди є інші або менші розпродажі, які відбуваються протягом решти року.