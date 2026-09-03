Усталость от альтруизма и новый покупатель

Основатель платформы, известный под ником xPaw, создавал и поддерживал работу систем сайта еще с 2013 года. Однако со временем хобби превратилось в полноценную работу с колоссальной нагрузкой. Автор пожаловался на сильное выгорание из-за постоянного роста масштабов цифрового магазина Steam. Поскольку закрыть сайт или оставить его без присмотра создатель не мог, в январе 2026 года он начал искать надежного партнера. Покупателем оказалась компания, владеющая известным порталом модификаций Nexus Mods, пишет Neowin.

Как будет зарабатывать обновленный SteamDB?

Новые владельцы, которые ранее также выкупили и сам Nexus Mods у его основателя Робина Скотта, планируют сохранить все основные инструменты бесплатными. Пользователи и в дальнейшем будут иметь свободный доступ к страницам данных, расширениям для браузера и сообществу.

Несмотря на это, компания планирует внедрять финансовые изменения для обеспечения стабильного будущего проекта. В настоящее время разработчики рассматривают запуск партнерских программ, интеграций и реферальных ссылок от издателей.

Сохранение уникального наследия сайта и обеспечение команды инфраструктурой и долгосрочными инвестициями – единственный способ защитить эту работу на следующее десятилетие,

– прокомментировал один из новых владельцев компании Nexus Mods в разделе часто задаваемых вопросов на официальном блоге.

Тяжелое решение основателя

Первоначальный создатель заверил сообщество, что такое решение спасет сервис от полного исчезновения. Постоянный приток новых игр и функций создает огромную нагрузку, поэтому управлять платформой в одиночку стало чрезвычайно сложно.

Я не мог с чистой совестью продолжать работать в таком режиме дальше,

– заявил основатель платформы SteamDB под ником xPaw.

Теперь фанаты надеются, что новые владельцы выполнят свои обещания и не превратят любимый бесплатный сервис в исключительно коммерческий продукт.