Втома від альтруїзму та новий покупець

Засновник платформи, відомий під ніком xPaw, створював і підтримував роботу систем сайту ще з 2013 року. Проте з часом хобі перетворилося на повноцінну роботу з колосальним навантаженням. Автор поскаржився на сильне вигорання через постійне зростання масштабів цифрового магазину Steam. Оскільки закрити сайт або залишити його без нагляду творець не міг, він у січні 2026 року почав шукати надійного партнера. Покупцем виявилася компанія, яка володіє відомим порталом модифікацій Nexus Mods, пише Neowin.

Як зароблятиме оновлений SteamDB?

Нові власники, які раніше також викупили й сам Nexus Mods у його засновника Робіна Скотта, планують зберегти всі основні інструменти безкоштовними. Користувачі й надалі матимуть вільний доступ до сторінок даних, розширення для браузера та спільноти.

Попри це, компанія планує впроваджувати фінансові зміни для забезпечення стабільного майбутнього проєкту. Наразі розробники розглядають запуск партнерських програм, інтеграцій та реферальних посилань від видавців.

Збереження унікальної спадщини сайту та забезпечення команди інфраструктурою та тривалими інвестиціями є єдиним способом захистити цю роботу на наступне десятиліття,

– прокоментував один із нових власників компанії Nexus Mods у розділі поширених запитань на офіційному блозі.

Важке рішення засновника

Оригінальний творець запевнив спільноту, що таке рішення врятує сервіс від повного зникнення. Постійний приріст нових ігор та функцій створює величезне навантаження, тому керувати платформою самотужки стало надзвичайно важко.

Я не міг з чистою совістю продовжувати працювати в такому режимі далі,

– заявив засновник платформи SteamDB під ніком xPaw.

Тепер фанати сподіваються, що нові господарі виконають свої обіцянки та не перетворять улюблений безкоштовний сервіс на виключно комерційний продукт.