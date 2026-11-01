Украинский аналог XCOM с гигантскими роботами – представлены 12 минут геймплея Steel Core

Украинская студия готовит новый проект для поклонников тактических игр. Starni Games продемонстрировала 12 минут геймплея пошаговой стратегии Steel Core, в которой игрокам предстоит сразиться с ксенокомахами.

Геймерам впервые продемонстрировали процесс строительства базы и пошаговые сражения с инопланетными врагами, сообщает 24 Канал.

Защита базы и пошаговые сражения

В 12-минутном ролике разработчики уместили целый игровой раунд, продемонстрировав основные механики будущей стратегии.

Игроки возьмут под контроль отряд боевых роботов, защищающих шахтерские заставы от агрессивного роя ксенокомов на отдаленных планетах. Геймплей разделили на несколько этапов: днем авторы предлагают развивать базу, добывать ресурсы, возводить защитные стены и башни, а ночью – сдерживать волны противников.

Одной из главных особенностей игры стала глубокая кастомизация боевых машин.

Игроки смогут собирать роботов буквально по деталям: менять шасси, руки, ноги, плечевые модули и внутренние картриджи.

На каждый мех можно установить до четырех видов оружия – от снайперских винтовок и пулеметов Гаусса до двойных огнеметов и гранатометов. Каждое оружие имеет по четыре уникальных навыка, что дает до 16 различных атак для одной машины.

Игровой процесс игры: смотрите видео

За уничтоженных монстров игроки будут получать особый ресурс – фибонит, который позволит улучшать детали и технологии.

На первый взгляд Steel Core напоминает смесь известной стратегии XCOM с жанром Tower Defense.

Релиз игры запланирован на первый квартал 2027 года на платформе Steam. Также вместе с трейлером разработчики объявили о закрытом плейтесте, который начнется 5 ноября 2026 года.

Заявку на участие уже можно подать на странице игры в Steam.