Разработчики Stellar Blade возмутили игроков новым клипом: что не так с этим видео

Южнокорейская студия Shift Up, работающая над экшеном Stellar Blade: Blood Rain, оказалась в центре громкого скандала. Разработчики выпустили музыкальный K-pop-клип с новой героиней Эви, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. Это вызвало волну возмущения среди фанатов, поскольку в этой сфере пользователи редко готовы публично хвалить ИИ.

Нейросеть вопреки ожиданиям игроков

Видео под названием "Wanna be in LOVE" появилось на официальном YouTube-канале разработчиков 31 июля. В ролике новая главная героиня Эви поет бодрую поп-песню на фоне футуристических декораций мира Stellar Blade. Однако зрители мгновенно заметили многочисленные визуальные аномалии: неестественную мимику, странные изменения черт лица и общее низкое качество изображения, которое часто сравнивают с дешевой рекламой перед видеороликами, пишет IGN.

Официальное описание подтверждает, что для создания видео использовались игровые ресурсы, которые впоследствии "перегенерировали с помощью ИИ", а в конце можно увидеть логотип подразделения A.I. Labs.

Реакция сообщества оказалась крайне негативной не только под самим роликом, но и на тематических форумах, в частности на Reddit.

Они действительно думали, что приготовили что-то стоящее из этого искусственного хлама?

– спрашивает один из пользователей под видео.

Пользователи выражают разочарование тем, что компания с огромным бюджетом и талантливой командой решила пойти по пути генерации контента вместо качественной анимации. Некоторые даже предположили, что вокал в песне также создала нейросеть, потому что в титрах не указали имя реальной певицы.

Сгенерированный клип под названием "Wanna be in LOVE": смотрите видео

Генеральный директор компании Ким Хен-Те активно продвигает генеративные технологии. Он убежден, что без использования ИИ студии из небольших стран просто не смогут выдержать конкуренцию с гигантами из Китая или США. По его словам, если над Stellar Blade работает около 150 человек, то китайские компании привлекают к разработке одного проекта от 1000 до 2000 специалистов.

У нас нет возможности конкурировать как по качеству, так и по объему контента,

– заявил Ким Хен-Те.

Руководитель уверяет, что внедрение новых технологий не приведет к сокращению штата, а наоборот – сделает каждого сотрудника более ценным, поскольку "один человек сможет выполнять работу за сотню".

Несмотря на эти аргументы, геймеры опасаются, что подобный подход распространится и на сюжетные сцены в самой игре. Более того, новая героиня Эви и раньше вызывала споры из-за своего слишком юного вида, контрастирующего со взрослым голосом. Хотя Ким Хен-Те подчеркивает ее сильный характер и участие в опасных сражениях, использование ИИ лишь подлило масла в огонь дискуссий вокруг проекта.