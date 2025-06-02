Stellar Blade на ПК получила короткую демоверсию, а моддеры нашли там кое-что очень интересное

После релиза демоверсии Stellar Blade для ПК игроки не только оценили ее качество, но и заметили неожиданные подробности. Модификаторы обнаружили в игровых файлах следы потенциальных кооперативных режимов и функцию разделенного экрана.

Игра готовится к новому взлету

Релиз короткой демоверсии Stellar Blade для ПК состоялся незадолго до полного запуска, запланированного на 11 июня. Уже сейчас она получила тысячи одобрительных отзывов и статус "Очень положительно" на платформе Steam. Эта версия позволила игрокам ознакомиться с постапокалиптическим слэшером от Shift Up, где главная героиня Ева сражается с монстрами, используя боевые навыки и меч. Игра стала одной из самых успешных на PlayStation в 2024 году, а теперь, благодаря ПК-релизу, открывает себя новой аудитории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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ПК-версия Stellar Blade получила ряд обновлений, в частности поддержку 4K-текстур, ультрашироких экранов, разблокированную частоту кадров и улучшенную графику. Shift Up также добавила более 20 новых костюмов для главной героини. Кроме этого, недавно компания подтвердила разработку сиквела, который может появиться уже в 2026 году.

Мультиплеер и кооператив

На фоне общего интереса к игре модераторы заинтересовались содержанием ее файлов. Один из них, Somnus из команды Ludens, обнаружил упоминания о многопользовательском режиме и разделенном экране. На видео, опубликованном фан-аккаунтом Stellar Blade Brasil, заметно появление второй версии героини, после чего экран делится на две части – будто для локального кооператива с двумя контроллерами.

Кроме этого, в коде игры нашли файлы с названиями, содержащие обозначение "MultiPlay". Пока непонятно, являются ли эти элементы остатками тестирования, или намеками на будущие функции.

Официальной информации о наличии кооперативного или мультиплеерного режимов пока нет.