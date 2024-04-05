Долгожданная Stellar Blade еще не вышла, а разработчики уже заговорили о DLC: чего ждать

Хотя Stellar Blade и без того была в списках ожидания игроков, но с новой силой о ней заговорили после слитого геймплея. Он поднял огромный скандал в соцсетях, поскольку часть аудитории возмутили слишком откровенные костюмы и чрезмерная сексуализация персонажей. До выхода игры остается совсем мало времени, а разработчики уже говорят о дополнении. И здесь есть очень хорошие новости.

Чего ждать игрокам

Директор Stellar Blade говорит, что вам не придется платить ни копейки за дополнительный контент. Однако исключения могут быть – если студия объединится с другим разработчиком для создания кроссовер-контента.

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Режиссер Хенг-Те Ким сказал, что команда еще окончательно не решила, выпускать ли масштабные DLC, но они точно планируют выпустить бесплатный контент, такой как New Game+ и дополнительные костюмы. Все это будет бесплатным.

"Мы хотим сразу прояснить, что Stellar Blade не потребует никаких дополнительных расходов, о которых геймеры не знают, кроме тех, что они заплатили за пакет. Единственное исключение — если мы создадим костюмы в сотрудничестве с другими компаниями, они могут быть проданы за отдельную плату. Кроме того, в стартовой версии нет новой игры New Game+, поэтому, пожалуйста, ждите ее обновления очень скоро", – говорит Хенг-Те Ким в своем заявлении.

Говоря о костюмах, Ким также подробно рассказал о вирусном костюме NSFW. Если вы захотите, вы сможете его получить, но заметьте, что он полностью лишает вас брони, поэтому вы будете играть в тяжелом режиме.

Сложность игрового процесса резко возрастет, поэтому я рекомендую вам носить одежду как можно больше,

– комментирует Ким.

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля эксклюзивно на PlayStation 5, а поиграть в демоверсию можно уже сейчас. Stellar Blade является игрой от третьего лица. Боевая система ориентирована на изучение шаблонов атак врагов и точный расчет времени для контратаки. Вам нужно исследовать окружение, перемещаться по стенам, искать предметы и задания, параллельно убивая огромных монстров.