Мы уже неоднократно рассказывали о различных креативных работах игроков в Minecraft. В этой видеоигры немало преданных поклонников, которые постоянно придумывают что-то интересное, а также берутся за создание оригинальных проектов.

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Именно такой интересной работой поделился и пользователь с никнеймом Macio6. Геймер создал набор текстур, который позволяет превратить классические блоки с Minecraft на кирпичи из Lego. Стоит отметить, что эти бренды уже давно официально сотрудничают, а результатом их совместной работы является популярная серия конструкторов по мотивам игры от Mojang. То есть своеобразная реальная версия Minecraft, а вот официальных дополнений с Lego (виртуальных) для этой видеоигры пока так и не выходило.

Возможно, именно поэтому главный герой этой истории и захотел создать свой нестандартный набор текстур с названием "MineBricks". Пользователь Macio6 воссоздал в стиле Lego немало различных блоков и предметов. А самое главное, что энтузиаст и сейчас продолжает работать над своим набором, например, в одном из последних обновлений он добавил в игру даже картины, которые похожи на наклейки с Lego. Также стоит отметить, что этот пак корректно работает с различными популярными шейдерами для Minecraft.

Как выглядит набор "MineBricks" с различными шейдерами / Фото с сайта MineBricks

Напоследок стоит отметить, что этот пак можно загрузить бесплатно по этой ссылке. В такой версии представлены текстуры с разрешением 128x и 256x. Хотя можно скачать и более качественные текстуры (512x и 1024x), но для этого нужно будет предварительно заплатить 5 долларов.

Набор текстур "MineBricks" для Minecraft: видео