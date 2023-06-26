Стивен Кинг продал создателям Alan Wake собственную цитату за символическую сумму

Финская студия Remedy Entertainment приобрела одну из цитат Стивена Кинга, чтобы использовать ее во вступлении в игру Alan Wake. "Король ужасов" продал свою цитату финским разработчикам за абсолютно символическую сумму.

Стивен Кинг стал главным вдохновителем сценария психологического горора Alan Wake. Ведь идею протагониста-писателя, чьи работы оживают, американский автор использовал в ряде своих работ.

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Стивен Кинг продал собственную цитату

Из-за такого идейного вдохновения разработчики из студии Remedy Entertainment отчаянно стремились приобрести одну из цитат Стивена Кинга. Таким образом, они хотели дать старт игре.

Американский "Король ужасов" поддержал идею разработчиков. Он продал свою цитату за символическую сумму – 1 доллар. "Это было очень щедро", – отметил креативный директор Remedy Сэм Лейк.

Цитата появляется во вводной сцене первой игры. В ней главный герой писатель Алан Вейк следует одинокой местностью и произносит строки:

Стивен Кинг однажды написал: "Кошмары существуют вне логики, и в их объяснениях мало интересного. Они противоположны поэзии страха…"