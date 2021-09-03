Стоматолог из США предлагает бесплатные услуги каждому, кто победит его в видеоигре

Находчивый специалист из города Ашленд придумал как эффективно прорекламировать свои услуги, используя собственную любовь к файтингам. Подробнее в материале.

Любой знает, что стоматология – это совсем недешевое и не то чтобы удовольствие, однако здоровые зубы хочет иметь каждый – и геймеры не исключение.

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Руководствуясь таким мнением, стоматолог из штата Массачусетс Тедж А. Шах придумал интересную рекламную кампанию для своей клиники Zen Family Dental.

На что вы готовы, чтобы бесплатно полечить зубы? Может нарушить какой-то мелкий закон или отобрать конфету у ребенка? А что если для этого достаточно будет обыграть стоматолога в видеоигру? Так, в социальных сетях врач поделился видеоприглашением в клинику, в котором предложил потенциальным пациентам сыграть матч 1 на 1 в Super Smash Bros. Ultimate, а победителям Шах пообещал бесплатную чистку зубов.

Приглашение на виртуальный поединок



Доктор Шах также установил некоторые основные правила для матчей. Драки 1 на 1 пройдут в 3 этапа, без предметов и финальных ударов. Хотя Smash Bros. Ultimate имеет большое количество карт, разрешены только те, которые используют на настоящих киберспортивных турнирах. Все это сделано для того, чтобы убедиться, что результат поединков будет напрямую зависеть от мастерства геймеров.

Кроме того, претенденты должны зарегистрироваться на сайте клиники, прежде чем соревноваться со стоматологом. Напоследок Доктор Шах предупредил своих потенциальных оппонентов: "Если вы проиграете, вам нужно будет рассказать всему миру, что вы проиграли стоматологу!" и это все еще небольшая плата за возможность получить даровой уход за зубами.