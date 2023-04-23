Страстный поклонник Hogwarts Legacy поделился невероятным достижением

После релиза Hogwarts Legacy прошло уже более 2 месяцев, так что поклонники мира Гарри Поттера уже исследовали игру чуть ли не со всех сторон. Один из пылких фанатов потратил это время на поистине невероятное достижение.

Hogwarts Legacy имела невероятный успех среди поклонников в то время, когда франшиза нуждалась в этом больше всего. Ведь после умеренно популярных фильмов "Фантастические звери" звезда франшизы о Гарри Поттере начала гаснуть.

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Невероятное достижение в Hogwarts Legacy

Спустя 2 месяца после релиза игры один из геймеров успел полностью завершить уже четвертое прохождение Hogwarts Legacy. При этом сделал он это каждый раз на другом факультете.

По словам геймера, сюда входит даже "Испытание Мерлина" в Hogwarts Legacy, которое часто считают самым сложным элементом игры. После четырех прохождений общее игровое время составило примерно 290 часов, а это, на минутку, целых 12 суток. Без сомнения, это очень много игрового времени за два месяца.

Даже имея столько игрового времени, невозможно знать, открыл ли ты все, что может предложить Hogwarts Legacy. Игра, кажется, наполнена многими секретами, и геймеры всегда находят что-нибудь новое.