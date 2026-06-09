Capcom похвасталась новым достижением Street Fighter 6 и показала главную звезду следующего сезона

Файтинг Street Fighter 6 продолжает уверенно наращивать аудиторию спустя три года после релиза. Тем временем Capcom уже готовит новую волну контента, среди которого нашлось место для одной из самых известных героинь серии Final Fantasy.

Новыми успехами компания похвасталась в официальном аккаунте игры в социальной сети X, рассказывает 24 Канал.

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Для файтинга это очередной важный рубеж. Предварительные официальные данные Capcom опубликовала 31 марта 2026 года. Тогда компания отчитывалась о 6,7 миллионах проданных копий. Таким образом, менее чем за два с половиной месяца игра прибавила еще около 300 тысяч реализованных экземпляров.

Достижение все благодаря вам. Мы бесконечно благодарны за то, что Street Fighter 6 теперь продано более 7 миллионов копий по всему миру! pic.twitter.com/TtXwYlBxZf - Street Fighter 6 (@StreetFighter) 8 июня, 2026

Street Fighter 6 остается одним из самых успешных современных проектов Capcom. Игра вышла 2 июня 2023 года и получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков благодаря обновленной боевой системе, режима World Tour и широким возможностям для новичков и опытных фанатов жанра.

Во время фестиваля Summer Game Fest 2026 разработчики также раскрыли планы относительно четвертого года поддержки файтинга. Самой большой новостью стало объявление четырех новых бойцов, которые пополнят ростер игры в ближайшее время.

Особое внимание фанатов привлекло появление Тифы Локгарт из серии Final Fantasy VII. Героиня станет полноценным персонажем Street Fighter 6, а не временным гостем или косметическим дополнением. Для Capcom это один из самых громких кроссоверов за все время существования игры, ведь Тифа давно входит в список самых популярных персонажей японских ролевых игр.

Новые бойцы Street Fighter 6: смотреть видео

Сотрудничество между Capcom и Square Enix также демонстрирует тенденцию, которая в последние годы набирает популярности в индустрии файтингов. Разработчики все чаще приглашают в свои проекты персонажей из известных франшиз, чтобы поддерживать интерес сообщества и привлекать новых игроков.

Напомним, Street Fighter 6 дебютировала на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S 2 июня 2023 года. Позже, 5 июня 2025 года, файтинг также появился на Nintendo Switch 2, что помогло игре расширить аудиторию и поддержать высокие темпы продаж.