Стример прошел Elden Ring азбукой Морзе, чем поразил Илона Маска

Стример Silithur проходит сверхсложную Elden Ring, используя для этого азбуку Морзе, чем поразил не только игровое сообщество, но и миллиардера Илона Маска.

Elden Ring сложная даже если играть без каких-либо дополнительных челленджей, однако контент-мейкеры придумывают все новые и новые методы того, как усложнить себе жизнь в проекте Fromsoftware.

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Выделился в этом плане и стример, известный под ником Silithur, который решил пройти игру, используя азбуку Морзе.

Для этого он модифицировал проект и создал специальный геймпад, чтобы иметь возможность управлять своим персонажем. Благодаря стараниям игрока, каждая серия нажатий и звуковых сигналов инициировала определенное действие в игре.

Видео, на котором Silithur победил финального босса игры – Elden Beast с помощью своей странной методики, стало вирусным в соцсети X (бывший твитер) и было замечено инвестором Tesla Стивеном Марком Райаном, который и сбросил его Илону Маску.

Миллиардер прокомментировал ролик, отметив, что настоящий челлендж это убить таким методом Малению – самого сложного босса игры, по оценке большинства геймеров.

Управление в Elden Ring азбукой Морзе – смотреть видео

Silithur принял вызов Маска и убил могущественную Валькирию в тот самый день, заслужив еще больше внимания в сети и миллионы просмотров.

Правда, сам миллиардер пока что никак не поздравил геймера с таким удивительным свершением.