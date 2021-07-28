Стример Final Fantasy XIV провел самый странный "сабатон" на Twitch, съев 147 тысяч яиц

7 дней понадобилось стримеру RubberNinja, чтобы выполнить условия собственного "сабатона" в котором его персонаж в FFXIV заполнил весь свой инвентарь вареными яйцами, а потом их съел. Подробнее о странном челлендже в материале.

Завершив неделю невероятно упорного труда, стример и ютубер Росс О'Донован сумел съесть невероятных 147 000 вареных яиц в Final Fantasy XIV.

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MMO от Square Enix после недавних обновлений наслаждается самыми высокими показателями онлайна в своей истории. В минувший вторник О'Донован, который стримит игру на Twitch, объявил старт своеобразного челленджа заявив, что "поглотит" полностью заполненный инвентарь яиц в рамках своего "сабатона".

Сабатон – Subathon – мероприятие, проводимое стримерами с целью привлечения новых подписчиков. Заключается в выполнении определенных задач, игровых челленджей или просто непрерывной трансляции, пока новые люди продолжают подписываться.

Итак, стример предложил своим зрителям принять участие в мероприятии, предоставив им возможность добавлять еще 1 "стек" в 999 вареных яиц за каждую 1000 подписок. В первый день "сабатона" RubberNinja сумел съесть около 17 "стеков", а в течение недели медленно разобрался с полным инвентарем в 140 "стеков", хотя его зрители и время от времени "подбрасывали яиц в корзину", подписываясь и продолжая "сабатон".

От постоянных однообразных действий с клавиатурой призванных на то, чтобы персонаж съел яйцо, в течение долгих часов Росс О'Донован уже в реальной жизни получил "туннельный синдром". Чтобы избежать болевых ощущений, стример заказал специальную педаль, которую подключил к компьютеру в качестве контроллера и продолжал челлендж с ее помощью. Он также не мог заставить своего персонажа есть яйца, пока спал. Поэтому один из модераторов создал программу, которая позволяла его чату на Twitch вводить команду "egg" и, таким образом, есть яйца за него.

После недели трансляций, которые прерывались лишь из-за технических неполадок и того, как персонаж съел последнее яйцо, "сабатон" наконец был завершен на поразительной отметке в 147 000 вареных яиц. Перед тем как уйти на заслуженный отдых стример отпраздновал победу в твиттере, поделившись данными о количестве подписчиков.

Интересно то, что во время мероприятия сам парень в реальной жизни также поставил целью употреблять блюда только с вареными яйцами, а за 20 000 платных подписок стример и вообще обещал "стать яйцом" побрившись налысо, однако для этого не хватило солидного количества подписчиков – около 9 тысяч.