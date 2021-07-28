Завершивши тиждень неймовірно наполегливої праці, стрімер та ютубер Росс О'Донован зумів з'їсти неймовірних 147 000 варених яєць у Final Fantasy XIV.

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MMO від Square Enix після нещодавніх оновлень насолоджується найвищими показниками онлайну у своїй історії. Минулого вівторка О'Донован, який стрімить гру на Twitch, оголосив старт своєрідного челенджу заявивши, що "поглине" повністю заповнений інвентар яєць в рамках свого "сабатону".

Що таке Сабатон



Це захід, що проводиться стрімерами з метою залучити нових підписників. Полягає у виконанні певних завдань, ігрових челенджів чи просто безперервній трансляції, допоки нові люди продовжують підписуватися.

Отож стрімер запропонував своїм глядачам взяти участь у заході, надавши їм можливість додавати ще 1 "стек" у 999 варених яєць за кожну 1000 підписок. У перший день "сабатону" RubberNinja зумів з'їсти близько 17 "стеків", а протягом тижня повільно розібрався з повним інвентарем у 140 "стеків", хоча його глядачі й час від часу "підкидали яєць в кошик", підписуючись та продовжуючи "сабатон".

Від постійних одноманітних дій з клавіатурою покликаних на те, щоб персонаж з'їв яйце, протягом довгих годин Росс О'Донован вже у реальному житті отримав "тунельний синдром". Щоб уникнути больових відчуттів стрімер замовив спеціальну педаль, яку підключив до комп'ютера у якості контролера та продовжував челендж з її допомогою. Він також не міг змусити свого персонажа їсти яйця, поки спав. Тож один із модераторів створив програму, яка дозволяла його чату на Twitch вводити команду "egg" і таким чином їсти яйця за нього.

Після тижня трансляцій, які переривалися лише через технічні неполадки й того, як персонаж з'їв останнє яйце, "сабатон" нарешті було завершено на разючій відмітці у 147 000 варених яєць. Перед тим як піти на заслужений відпочинок стрімер відсвяткував звитягу у твітері, поділившись даними про кількість підписників.

Цікаво те, що під час заходу сам хлопець у реальному житті також поставив за мету вживати страви лише з вареними яйцями, а за 20 тисяч платних підписок стрімер й узагалі обіцяв "стати яйцем" поголившись налисо, проте до цього не вистачило солідної кількості підписників – близько 9 тисяч.