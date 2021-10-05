Стример Warzone попытался взять свой комплект снаряжения прямо в воздухе: что из этого вышло

Стример Maximilian_DOOD в одном из своих многочисленных матчей Warzone решил выяснить можно ли воспользоваться "лодаутом" пока он еще находится в воздухе – ответ на этот вопрос несколько его разочаровал. Подробнее в материале.

Комплекты снаряжения – важный элемент геймплея и один из ключей к победе в Warzone. Кроме того, что игрок, который воспользовался "лодаутом" будет играть с собственноручно подобранным и настроенным оружием он еще и получит важные способности, которые существенно помогут в игре.

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Однако получить вожделенное преимущество довольно непросто – нужно постоянно быть начеку, ведь в момент, когда вы решите использовать комплект враг в свою очередь может воспользоваться вашей секундной уязвимостью и укоротить вам жизнь.

Геймер и стример Maximilian_DOOD в матче на карте Rebirth Island, которая славится своей напряженностью, ведь из-за малого размера враги буквально стреляют отовсюду, решил испытать инновационную тактику и взять комплект просто в полете.

После смерти, Максимилиан ожидал пока тиммейты вернут его в игру, а когда это произошло десантировался обратно на поле боя. Однако кроме выкупа товарища, его партнеры по команде еще и успели закупить комплект снаряжения, который падал параллельно со стримером. В долю секунды геймер приблизился к огромной коробке и, казалось, вот-вот воспользуется ею в воздухе, но вместо этого его постигла довольно комическая погибель.



К счастью, команде хватило средств чтобы снова вернуть стримера в игру, но больше он подобный трюк, наверное, использовать не будет.