Известный стример назвал League of Legends игрой, которую "невозможно смотреть"

Канадский стример и бывший киберспортсмен Феликс Ленгьел, более известный как xQc, выразил свое разочарование состоянием трансляций одной из самых популярных MOBA-игр мира. Несмотря на свой интерес к индустрии и даже попытки приобрести собственную команду, контент-мейкер считает, что для рядового зрителя просмотр матчей превращается в настоящее испытание из-за перенасыщенности изображения.

Что не так с трансляциями League of Legends?

Во время одной из своих трансляций xQc сравнил зрительский опыт в League of Legends и шутере Counter-Strike, отдав неоспоримое преимущество последнему. По словам Ленгьела, главная проблема детища Riot Games заключается в чрезмерном количестве визуальных эффектов во время массовых сражений. Когда начинается командная схватка, экран заполняется вспышками способностей и магией, что превращает изображение в сплошной "цветной шум", пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Смотрите также Один из лучших игроков мира в League of Legends покидает команду после победы на Worlds 2025

Стример подчеркнул, что в такой ситуации зрителю крайне трудно понять, какая из сторон побеждает в конкретный момент времени. Он отметил, что даже опытным игрокам бывает сложно отследить ход боя за считанные секунды, не говоря уже о новичках, которые видят лишь хаотичный набор пикселей.

Это, черт возьми, нельзя смотреть. Играть в нее классно, но как киберспортивная игра она не очень. Я люблю League, не поймите меня неправильно, но, Боже, как киберспортивная игра Counter-Strike превосходит ее в 10 – 20 раз,

– сказал xQc во время стрима.

При этом Counter-Strike он называет эталоном понятности в киберспорте. В шутере от Valve, по его мнению, ситуация всегда прозрачна: когда игрок погибает, это мгновенно отображается на экране, и зритель сразу видит изменение баланса сил. Он видит кто и где находится, какие действия делает и тому подобное. Это позволяет аудитории мгновенно оценивать шансы команд на успех без необходимости разбираться в сложных графических эффектах.

"CS2 всегда будет побеждать: это игра, которая предлагает хороший сюжет, неповторимую точку зрения зрителя и легкость в создании истории. Любой может просто присоединиться и сразу понять, что происходит, и это, пожалуй, никогда не изменится. Именно поэтому эта игра до сих пор так успешна", – цитирует Ленгьела издание Escorenews.

Не только Lol страдает от проблемы

Стоит отметить, что эта проблема актуальна для всех игр типа LoL, таких как Dota 2. В этих проектах камера находится сверху, а не сбоку, что позволяет охватывать большую площадь карты и обзора.

Кроме того, персонажи обладают большим количеством умений, большинство из которых проявляются с яркими эффектами. Иногда эти эффекты ослепляют весь экран. Когда происходит схватка с участием большого количества героев, в этой мешанине действительно очень трудно что-то разобрать.