Відомий стример назвав League of Legends грою, яку "неможливо дивитися"

Канадський стример і колишній кіберспортсмен Фелікс Ленг'єл, більш відомий як xQc, висловив своє розчарування станом трансляцій однієї з найпопулярніших MOBA-ігор світу. Попри свій інтерес до індустрії та навіть спроби придбати власну команду, контент-мейкер вважає, що для пересічного глядача перегляд матчів перетворюється на справжнє випробування через перенасиченість зображення.

Що не так із трансляціями League of Legends?

Під час однієї зі своїх трансляцій xQc порівняв глядацький досвід у League of Legends та шутері Counter-Strike, віддавши беззаперечну перевагу останньому. За словами Ленг'єла, головна проблема дітища Riot Games полягає у надмірній кількості візуальних ефектів під час масових битв. Коли починається командна сутичка, екран заповнюється спалахами здібностей та магією, що перетворює зображення на суцільний "кольоровий шум", пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Стример підкреслив, що у такій ситуації глядачеві вкрай важко зрозуміти, яка зі сторін перемагає у конкретний момент часу. Він зазначив, що навіть досвідченим гравцям буває складно відстежити хід бою за лічені секунди, не кажучи вже про новачків, які бачать лише хаотичний набір пікселів.

Це, чорт забирай, не можна дивитися. Грати в неї класно, але як кіберспортивна гра вона не дуже. Я люблю League, не зрозумійте мене неправильно, але, Боже, як кіберспортивна гра Counter-Strike перевершує її в 10 – 20 разів,

– сказав xQc під час стріму.

При цьому Counter-Strike він називає еталоном зрозумілості у кіберспорті. В шутері від Valve, на його думку, ситуація завжди прозора: коли гравець гине, це миттєво відображається на екрані, і глядач одразу бачить зміну балансу сил. Він бачить хто й де перебуває, які дії робить тощо. Це дозволяє аудиторії миттєво оцінювати шанси команд на успіх без необхідності розбиратись у складних графічних ефектах.

"CS2 завжди перемагатиме: це гра, яка пропонує хороший сюжет, неповторну точку зору глядача і легкість у створенні історії. Будь-хто може просто приєднатися і відразу зрозуміти, що відбувається, і це, мабуть, ніколи не зміниться. Саме тому ця гра досі така успішна", – цитує Ленг'єла видання Escorenews.

Не лише Lol страждає від проблеми

Варто зазначити, що ця проблема актуальна для всіх ігор типу LoL, як-от Dota 2. У цих проєктах камера перебуває зверху, а не збоку, що дозволяє охоплювати більшу площу карти й огляду.

Крім того, персонажі володіють великою кількістю вмінь, більшість з яких проявляються з яскравими ефектами. Іноді ці ефекти засліплюють весь екран. Коли відбувається сутичка за участю великої кількості героїв, у цій мішанині дійсно дуже важко щось розібрати.