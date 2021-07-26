Заблокировали за доение коровы: известная стримерша получила неожиданное сообщение в New World

Стримерша с никнеймом AnnieFuchsia решила сыграть в популярную игру New World. Правда, вряд ли она могла подумать, что ее заблокируют в этой видеоигре за доение коровы.

Несколько дней назад начались закрытые тестирования игры New World в Steam. В целом этот проект от Amazon уже успел попасть в число самых популярных в этом сервисе, хотя некоторые геймеры так и не смогли сыграть в эту видеоигру.

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Если вкратце, некоторые игроки в New World начали жаловаться на то, что игра выводит из строя видеокарты серии RTX 3090 FTW3 от EVGA. Представители Amazon подтвердили правдивость этой информации, хотя и отметили, что виновата в этом не видеоигра. А вот официального заявления от разработчиков этих видеокарт пока не последовало, хотя уже и известно, что именно они займутся компенсацией убытков.

Главная героиня этой истории с никнеймом AnnieFuchsia не попала в число таких "счастливчиков", хотя сыграть в New World также не смогла. Дело в том, что она получила очень неожиданный бан, а самое интересное, что сразу же перманентный. Стримерша просто решила подоить корову в этой видеоигре, а после завершения этого процесса на экране сразу же появилось сообщение о блокировке. Стоит отметить, что это базовая механика в этой видеоигре, то есть AnnieFuchsia не нарушила никаких правил.

Самое интересное, что в этом сообщении указана следующая причина блокировки: "Вас заблокировали". Также можно добавить, что в этом письме есть несколько ошибок, например, "permenant ban". Помочь решил известный стример Asmongold, который обратился за комментариями к разработчикам New World. Последние отметили, что это произошло из-за определенных проблем с серверами игры, а потому они планируют снять этот случайный бан с AnnieFuchsia. Также разработчики добавили, что никаких запретов на доение коров в их видеоигре нет.

Момент с блокировкой AnnieFuchsia: видео