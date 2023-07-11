Создание "сломанных билдов" персонажей является частью генетического кода франшизы Diablo и вот известный стример обрадовал игроков четвертой, новейшей части серии показав свой "рецепт" успешного Друида.

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Именно Друида почему-то считают самым плохим классом в Diablo 4, в то время как самым популярным среди геймеров является Волшебник.

В истории типа Золушки, когда-то униженный Друид, теперь способен уничтожать врагов с просто удивительной эффективностью.

Дело в том, что стример Moxsy изобрел такую сборку этого класса, которая позволяет наносить от 1 миллиарда до 1.8 миллиарда очков урона всего за один удар.

Свой "билд" игрок назвал Lightning Shred 2.0 и записал видео, в котором подробно рассказал, как достичь такого могущества.

Как стать мощным друидом в Diablo 4: смотреть видео

Разумеется, разработчики из Blizzard не дадут долго существовать возможности уничтожать даже самых грозных оппонентов в игре с нескольких ударов, поэтому Lightning Shred 2.0 вряд ли будет существовать долго.

А вот у ярых поклонников Diablo 4 теперь есть задача – превзойти достижение стримера, создав еще более могущественного персонажа.