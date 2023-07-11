Створення "зламаних білдів" персонажів є частиною генетичного коду франшизи Diablo й ось відомий стрімер втішив гравців четвертої, найновішої частини серії показавши свій "рецепт" успішного Друїда.

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Саме Друїда чомусь вважають найгіршим класом у Diablo 4, у той час, як найпопулярнішим серед геймерів є Чарівник.

У історії на кшталт Попелюшки, колись зневажений Друїд, тепер здатний знищувати ворогів із просто-таки дивовижною ефективністю.

Річ у тому, що стрімер Moxsy винайшов таку збірку цього класу, яка дозволяє наносити від 1 мільярда до 1.8 мільярда очків шкоди всього лиш за один удар.

Свій "білд" гравець назвав Lightning Shred 2.0 та записав відео у якому детально розповів як досягти такої могутності.

Як стати потужним друїдом у Diablo 4: дивитися відео

Зрозуміло, що розробники з Blizzard не дадуть довго існувати можливості знищувати навіть найбільш грізних опонентів у грі з кількох ударів, тому Lightning Shred 2.0 навряд чи існуватиме довго.

А ось у запеклих шанувальників Diablo 4 тепер є завдання – перевершити досягнення стрімера, створивши ще могутнішого персонажа.