Контент-мейкер Людвиг Андерс Агрен, известный как Ludwig является одним из самых популярных стримеров в мире и к тому же умеет устанавливать разнообразные рекорды.

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Известен своей любовью к спидранам, на последних трансляциях Людвиг пытался побить персональный рекорд стримера Squeex в игре Mario Party и когда это удалось, то он рассмешил зрителей бурной реакцией на свой успех.

Речь о спидране под названием "Mario Party Superstars 100 Minigames" в каком задачей игрока является как можно быстрее одержать победу во всех 100 мини играх в Mario Party.

Завершить подобный челлендж совсем нелегко само по себе, а официальный мировой рекорд по самому быстрому его исполнению составляет 1 час 15 минут 16 секунд.

Забавная реакция Людвига на успех: видео

Рекорд соперника Людвига Squeex составлял 3 часа 55 минут и 53 секунды, и Агрен очень сильно старался его превзойти.

Несмотря на неудачи и уныние в чате, Людвиг все же опередил оппонента на целых 20 секунд.

В приступе радости от результата стример недолго думая порвал на себе футболку, изрядно рассмешив зрителей.

Кроме того, Агрен рассказал, что лучшее в установке рекордов это не сам рекорд, а реакция на твой успех от оппонентов, показав сообщения от Squeex в Discord.