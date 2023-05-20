Контент-мейкер Людвіг Андерс Агрен, відомий як Ludwig – є одним з найпопулярніших стрімерів у світі та до того ж вміє встановлювати різноманітні рекорди.

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Відомий своєю любов'ю до спідранів, на останніх трансляціях Людвіг намагався побити персональний рекорд стрімера Squeex у грі Mario Party і коли це вдалося, то він розсмішив глядачів бурхливою реакцією на свій успіх.

Мова про спідран під назвою "Mario Party Superstars 100 Minigames" у якому завданням гравця є якнайшвидше отримати перемогу у всіх 100 мініігор у Mario Party.

Завершити подібний челендж зовсім нелегко саме по собі, а офіційний світовий рекорд з найшвидшого його виконання становить 1 годину 15 хвилин 16 секунд.

Кумедна реакція Людвіга на успіх: відео

Рекорд суперника Людвіга Squeex становив 3 години 55 хвилин і 53 секунди, і Агрен надзвичайно сильно старався його перевершити.

Попри невдачі та зневіру в чаті, Людвіг все ж випередив опонента на цілих 20 секунд.

У приступі радості від результату стрімер недовго думаючи порвав на собі футболку, неабияк розсмішивши глядачів.

Окрім того, Агрен розповів, що найкраще у встановленні рекордів це не сам рекорд, а реакція на твій успіх від опонентів, показавши повідомлення від Squeex у Discord.