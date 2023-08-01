Стример прошел Elden Ring не получив ни одного удара, играя на саксофоне

Чрезвычайное достижение подчинилось стримеру Elden Ring, которому удалось пройти игру не только используя вместо контролера саксофон, но и попутно не пропустив ни одного вражеского удара.

Игрок Elden Ring достиг почти немыслимого, пройдя всю игру самым бессмысленным способом из возможных.

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Как и все проекты FromSoftware, Elden Ring известна своей невероятной сложностью и требует от игроков больших усилий и навыков для прохождения.

Однако, поклонники игр студии, в свою очередь, тоже известны не только за свое мастерство и желание найти все секреты игры, но и через умение придумывать для себя новые, совершенно причудливые испытания.

Выделился в этом деле стример DrDeComposing, поставивший за цель пройти Elden Ring, не получив урона от ни одного вражеского удара.

Однако, наиболее удивительным в этой истории является то, что достичь цели он захотел используя специальный контроллер-саксофон.

Момент триумфа стримера: смотреть видео

В посте с видео кульминации своей удачной попытки, геймер гордо сообщил, что это было первое в истории успешное прохождение "без полученных ударов", совершенное с помощью чего-то иного, чем традиционный геймпад.

Хотя во время боя с финальным боссом энтузиаст сохранял хладнокровие и концентрацию, но после последнего удара разразился бурей эмоций, как и все зрители в чате, ведь не каждый станешь свидетелем такого, пусть и причудливого, но все же удивительного свершения.