Стример случайно потратил огромную сумму денег на виртуальную шляпу в Roblox: забавное видео

Эпатажный контент-мейкер Даррен "IShowSpeed" Воткинс случайно потратил космическую сумму денег в Roblox, купив виртуальную шляпу. Видео с его реакцией – в материале.

Ютубер Даррен "IShowSpeed" Воткинс шокировал своих зрителей во время одной из последних трансляций, где он случайно приобрел невероятно ценный виртуальный предмет.

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IShowSpeed известен своей эпатажностью и образом чудаковатого и иногда даже недалекого геймера, который только приносит ему увеличение числа подписчиков и просмотров. Однажды он, например, запустил мощный фейерверк в собственном доме.

Новое вирусное видео с участием парня показывает как тот, вероятно, хотел потролить своих зрителей, делая вид, будто покупает виртуальную шляпу в Roblox за космическую сумму денег, однако что-то пошло не по плану.

Дело в том, что у Roblox отсутствует повторная верификация покупки, а Даррен, очевидно, этого не знал.

Это привело к тому, что стример в один клик купил федору "Midnight Blue Sparkle Time" за 14 миллионов Robux (внутриигровой валюты Roblox), что в пересчете на реальные средства составляет около 125 тысяч долларов США.

Неосмотрительная покупка IShowSpeed: видео

Когда Воткинс понял, что окна с запросом дополнительного подтверждения не будет, то сразу пожалел о своей неудачной шутке. Контент-мейкер неоднократно прокричал гневное "нет" и даже несколько раз ударил по столу руками.

Правда, учитывая репутацию IShowSpeed, это все может быть продуманным планом для привлечения внимания, ведь видео получилось действительно забавным и набрало невероятное количество просмотров.