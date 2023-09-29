Студия Bethesda неожиданно выпустила новую игру The Elder Scrolls

Впервые за многие годы и совсем неожиданно в свет вышла новая игра из серии The Elder Scrolls. Впрочем, формат новой игры будет достаточно неожиданным и необычным для поклонников серии, подарившей нам игру Skyrim.

The Elder Scrolls: Castles уже доступна для загрузки на мобильных устройствах. Разработчик решил опробовать и в этой серии успешную формулу геймплея Fallout Shelter.

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Новая игра The Elder Scrolls

Не считая постоянно растущего списка повторных выпусков Skyrim, последняя новая запись в долгосрочной франшизе была запущена в форме The Elder Scrolls: Blades еще в начале 2019 года. Впрочем, тогда он не слишком "зашел" поклонникам.

Последняя попытка студии создать еще один мобильный хит называется The Elder Scrolls: Castles. Симулятор на днях появился в Google Play Store. Описание показывает, что игра находится в раннем доступе.

Кадр по игре The Elder Scrolls: Castles / Фото Google Play Store

Разработчик еще не предоставил полный список смартфонов и планшетов, которые будут поддерживать игру. Хотя 2D-визуальные эффекты игры предполагают, что она должна работать на большинстве современных устройств любой ценовой категории.

Новая игра дает фанатам шанс создать собственную династию. С этой целью им будет поручено строить, расширять и модернизировать свои титульные замки в рамках игрового цикла, который является почти копией Fallout Shelter.