Почему разработчики шутера Wardogs изучают профили кандидатов в Steam перед собеседованием

Студия Bulkhead, создавшая популярный в настоящее время шутер Wardogs, ввела необычный этап отбора кандидатов на работу, заключающийся в изучении их аккаунтов в Steam.

Руководство компании тщательно изучает профили потенциальных сотрудников на платформе Valve и в социальных сетях, чтобы проверить их реальные игровые предпочтения, сообщает gamesradar+.

Новый подход к найму в геймдеве

Главной целью такой проверки является желание убедиться, что будущий сотрудник искренне увлекается шутерами от первого лица.

В студии убеждены, что создать качественную игру в определенном жанре может только тот, кто сам постоянно в него играет и понимает его специфику. Именно поэтому рекрутеры обращают внимание на библиотеку игр кандидатов в Steam и даже на количество набранных игровых часов.

Вы бы не позволили мне пойти и заниматься Final Fantasy,

– прокомментировал исполнительный директор студии Bulkhead Джо Браммер.

Генеральный директор пояснил, что он просто не знал бы, с чего начать разработку игры в незнакомом для себя жанре. По его мнению, считать все направления игровой индустрии одинаковыми было бы ошибкой, ведь каждый жанр требует глубокого понимания механик и аудитории.

Делать вид, будто мы все работаем в одной и той же индустрии, иногда просто бессмысленно,

– добавил Браммер.

В конце концов, в этом мнении есть доля рациональности. Правда, такой отбор не уберег студию от курьезных ситуаций, например, когда один из сотрудников случайно забанил известного стримера прямо во время эфира вместо читера, который ему надоедал.

Между тем шутер Wardogs продолжает демонстрировать хорошие показатели в Steam, где ежедневная онлайн-аудитория держится на отметке в 150 тысяч пользователей (по данным SteamDB), что является огромным успехом для инди-студии.