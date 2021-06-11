Она все-таки существует: FromSoftware полноценно представила видеоигру Elden Ring – фото, видео

Студия FromSoftware наконец-то полноценно представила видеоигру Elden Ring. Геймерам показали первые геймплейные кадры, а также рассказали немало интересной информации об этом проекте.

В июне 2019 года студия FromSoftware представила кинематографический трейлер своего нового проекта с названием Elden Ring. Стоит отметить, что это вся официальная информация об этой игре, которая появлялась в сети, правда, до сегодняшнего дня.

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Показ первого геймплейного трейлера состоялся в рамках презентации Summer Game Fest, а позже появилось немало новой информации на сайте издателя игры. По сюжету, могущественное кольцо было раздроблено, а его обломки забрали местные полубоги. Им захотелось получить еще больше власти, поэтому они и начали масштабную войну. Главному герою нужно будет вернуться в эти земли, чтобы стать их новым правителем. Стоит отметить, что консультантом и соавтором сценария выступает известный писатель Джордж Мартин.

Геймплейный трейлер видеоигры Elden Ring – видео

Разработчики отметили, что в Elden Ring будет огромный "бесшовный" открытый мир, который можно будет свободно исследовать. Это самая большая игра в истории From Software, поэтому в ней можно даже будет оседлать коня, чтобы быстрее путешествовать. Также в видеоигре будет динамическая система погоды и полноценная смена времени суток.

Геймеры смогут создать в Elden Ring своего уникального героя, и настроить его стиль боя или магические умения под себя. Авторы пообещали, что в игре появится немало персонажей с уникальными историями, а также разнообразные причудливые враги. Из интересного еще можно отметить, что в видеоигре будет механика стелса, а также многопользовательский режим.

Напоследок стоит добавить, что релиз Elden Ring запланирован на 21 января 2022 года. Цену разработчики пока не называли, хотя уже известно, что игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One.

Скриншоты из видеоигры Elden Ring / Фото портал Bandai Namco