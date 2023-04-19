Студия Warner Bros анонсировала новую игру Harry Potter: Quidditch Champions: трейлер
Источник:Harry Potter: Quidditch Champions
Компания Warner Bros. анонсировала новую игру – Harry Potter: Quidditch Champions. Это соревновательная многопользовательская игра, которая, очевидно из названия, посвящена вымышленному виду спорта, популяризированному в книгах о Гарри Поттере.
Будущая игра уже получила свой официальный сайт. Также у нее уже есть первый тизер-трейлер.
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Новая игра о квиддиче
На сайте не сказано, когда она выйдет и на каких платформах, но отмечено, что игра находится в разработке уже несколько лет.
Трейлер игры Harry Potter: Quidditch Champions – смотрите видео
В Hogwarts Legacy, игре о Гарри Поттере с открытым миром, действие которой происходит примерно за сто лет до событий книги, Квиддич не фигурировал как вид спорта, и вполне возможно, что действие Quidditch Champions происходит в ту же эпоху.