Суд использовал любовь к PUBG, как аргумент против уклониста

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе 18-месячное заключение, вынесенное мужчине, который отказался проходить срочную военную службу после призыва. Среди аргументов использовали любовь уклониста к игре PUBG: Battlegrounds.

Продолжительность приговора определена намеренно: именно 18 месяцев должны отслужить корейские мужчины. Парень отказался от службы, объясняя это тем, что он, якобы, "против любой войны и насилия".

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Любовь к PUBG как аргумент в суде

Впервые обвинения мужчине представили в ноябре 2018 года, когда он заявил, что отказывается от военной службы по соображениям совести и не будет служить из-за личной позиции против насилия и войны.

В Южной Корее исторически не толерантно относятся к уклонению от военной службы в армии. Даже звезды мирового масштаба, имеющие гражданство этой страны, обязаны проходить военную службу. Что-то вроде Израиля. Но самой интересной является аргументация, которую суд использовал в своем решении.

Ответчик признался, что ему нравилось играть в Battlegrounds, которая касается убийства персонажей оружием в виртуальной реальности. Видеоигра отличается от реальности. Но тот факт, что подсудимый, который отказывается от военной службы из-за личного противостояния насилию и войне, наслаждается такой игрой, заставляет суд сомневаться, является ли его отказ от военной службы искренним,

– говорится в решении суда.

Трейлер игры PUBG: Battlegrounds – смотрите видео

Были и другие причины, на которые ссылался суд: мужчина утверждал, что военные пренебрегают правами человека и отдают "бесконтрольные несправедливые приказы". Суд отметил, что ни одна из этих проблем не касается военной подготовки.