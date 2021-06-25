"Слив" ценой в 300 тысяч долларов: суд удовлетворил иск разработчиков Pokemon Sword & Shield

Американский суд обязал двух геймеров выплатить денежную компенсацию компании Nintendo. Дело в том, что в 2019 году эта пара "слила" скрытую информацию о Pokemon Sword & Shield.

Наверное, разработка любой современной видеоигры не может обойтись без различных "сливов" информации. Главные герои этой истории также отличились чем-то подобным, правда, вряд ли они думали, что попадут в столь сложную ситуацию.

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Эта история началась еще в 2019 году, а если точнее, то незадолго до релиза видеоигры Pokemon Sword & Shield. В целом выходу этой игры предшествовало немало "сливов", но один особенно выделялся. Дело в том, что один из сотрудников типографии, которая сотрудничала с Nintendo, сфотографировал несколько страниц руководства к этой видеоигре. Такими уникальными фотографиями он поделился со своим товарищем, который уже и выложил эти снимки в сеть.

Компания Nintendo оперативно отреагировала на эту "утечку", но, понятно, что удалить что-то из сети почти невозможно. А хуже всего, что эти поклонники "слили" информацию о различных нововведениях, которые разработчики даже не успели анонсировать. То есть рекламная кампания игры Pokemon Sword & Shield была почти провалена. Интересно, что некоторые "слитые" новинки геймерам не понравились, поэтому они начали давить на разработчиков еще до выхода видеоигры.

Понятно, что компания Nintendo нашла виновных после собственного расследования. Соответствующий судебный процесс начался еще в 2019 году, а завершился лишь несколько дней назад. Суд признал виновными этих двух людей, а также обязал их выплатить по 150 тысяч долларов в качестве компенсации. Напоследок стоит лишь отметить, что даже такой проблемный старт не особо повлиял на видеоигру – более 20 миллионов проданных копий и статус одной из самых популярных игр для Nintendo Switch.

Трейлер видеоигры Pokemon Sword & Shield​ – видео