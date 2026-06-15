Винтажную копию Super Mario продали за 3 миллиона долларов

Старая коробка с видеоигрой, десятилетиями пылилась в комплекте с консолью, внезапно превратилась в колоссальное состояние. То, что когда-то было обычным развлечением для подростков, сегодня заставляет коллекционеров выкладывать суммы с шестью нулями за право владеть настоящей частичкой цифровой истории.

Почему кусок пластика и картона стоит как роскошный особняк?

Мир коллекционирования видеоигр получил нового абсолютного лидера. Редкую копию легендарной игры Super Mario Bros. для консоли NES продали на аукционе за ошеломляющие 3 миллиона долларов. Эта сумма не просто установила новый рекорд, а фактически разгромила предыдущее достижение 2021 года, когда аналогичную игру приобрели за 2 миллиона долларов. О событии, произошедшем в минувшую пятницу, пишет издание Eurogamer.

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Невероятная цена лота обусловлена стечением нескольких факторов, которые делают этот экземпляр уникальным:

Во-первых, эксперты компании PSA оценили состояние игры в 9,6 балла по шкале качества и поставили высшую оценку целостности упаковки – А++.

Во-вторых, этот картридж относится к так называемому второму производственному тиражу начала 1986 года. Его главная особенность заключается в способе запечатывания: вместо привычной пластиковой пленки коробку закрыли специальной глянцевой наклейкой. Nintendo использовала такой метод лишь в течение короткого периода во время тестирования рынка в Лос-Анджелесе, прежде чем перейти к термоусадочной пленке.

Этот специфический вариант никогда не появлялся на публичных аукционах в запечатанном состоянии, что подчеркивает его редкость,

– прокомментировали представители Heritage Auctions в описании лота.

История находки придает этой сделке особый шарм. Коллекционеры обнаружили картридж всего несколько месяцев назад внутри комплекта Control Deck NES Bundle. Картридж пролежал нетронутым около 40 лет в фирменной упаковке, сохранив идеальное состояние. Вместе с игрой анонимный победитель аукциона получил и саму консоль NES, которая шла в комплекте, хотя основную ценность представляет именно игра с неповрежденной наклейкой.

Стоит отметить, что рынок винтажных игр переживает стремительный рост. В июле 2020 года рекордом считалась сумма в 114 тысяч долларов за экземпляр Super Mario Bros. Через два года другой экземпляр продали уже за 660 тысяч долларов, а теперь планка поднялась до 3 миллионов. Такая динамика свидетельствует о том, что видеоигры окончательно перешли из разряда детских игрушек в категорию серьезных инвестиционных активов, наравне с редкими комиксами или произведениями искусства.

Вполне уместно, что самая значимая видеоигра в мире принесла самый впечатляющий результат в истории этого хобби,

– заявил директор по поставкам видеоигр Heritage Auctions Эван Масингилл.

На сегодняшний день известно лишь о трех запечатанных копиях Super Mario Bros. из этого конкретного тиража с глянцевой наклейкой. Остальные два экземпляра имеют более низкие оценки.

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Проблемы в отрасли

Несмотря на внушительные цифры, вокруг аукционного дома и компаний по оценке игр годами ведутся дискуссии. Ранее отрасль критиковали из-за запутанных связей между основателями аукционов и оценочных фирм. Например, компанию PSA, которая оценивала этот лот, в прошлом году поглотил ее конкурент WATA. Основателя последней в 2022 году обвинили в нарушении внутренних правил из-за продажи акций, прошедших оценку в его же компании.

Соучредителя Heritage Auctions Джеймса Гальперина также критиковали за прошлые штрафы, связанные с мошенничеством, что заставляет часть сообщества осторожно относиться к слишком быстрому росту цен.