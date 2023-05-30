Геймер полностью прошел все 9 3D-игр Super Mario за один присест

Поклоннику Super Mario удалось пройти все 3D-игры Super Mario всего-навсего за один присест. Пожертвовав своим сном, он потратил около 44 часов, чтобы на 100% завершить 9 игр подряд.

Самая популярная франшиза Nintendo является одной из самых известных в мире. Неудивительно, почему игры Super Mario нравятся многим людям, особенно участникам сообщества спидранеров.

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Все игры Super Mario за один присест

Основные игры Super Mario состоят из прохождения миров с многочисленными уровнями, наполненными врагами, которых нужно попирать, и головоломками, которые нужно разгадывать. Уровни также наполнены секретными зонами, ожидающими открытия, и многими ценными предметами, которые можно собрать.

Теперь один из спидранеров решил пройти все 9 3D-игр Super Mario всего-навсего за один присест. Он не спал почти 2 суток и выполнил задачу, которую для себя придумал, за 43 часа 48 минут и 14 секунд.

Это первый известный случай, когда на прохождение всех 9 игр, геймеру понадобилось менее 2 суток. Количество звезд, сияний и месяцев, которые он собрал в каждой игре, достигает 2405, поэтому именно такое название и получил спидран.