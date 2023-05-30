Найпопулярніша франшиза Nintendo є однією з найвідоміших у світі. Тож не дивно, чому ігри Super Mario подобаються багатьом людям, особливо учасникам спільноти спідранерів.

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Усі ігри Super Mario за один захід

Основні ігри Super Mario складаються з проходження світів із численними рівнями, наповненими ворогами, яких потрібно топтати, і головоломками, які потрібно розгадувати. Рівні також наповнені секретними зонами, які чекають на відкриття, і багатьма цінними предметами, які можна зібрати.

Тепер один зі спідранерів вирішив пройти всі 9 3D-ігор Super Mario всього лише за один захід. Він не спав майже 2 доби й виконав завдання, яке для себе вигадав, за 43 години 48 хвилин і 14 секунд.

I CAN'T BELIEVE I DID IT! I FINISHED THE WORLDS FIRST (probably only) SLEEPLESS 3D Mario 2405! All 9 3D Mario games 100% back to back in under 44 hours/2 days in 1 sitting! The past 3-4 years of my life have built up to this moment and i'm so fucking proud of myself!!! (1/3) pic.twitter.com/oLYizi8jbc — KingJ (@Kingj0444) May 28, 2023

Це перший відомий випадок, коли на проходження всіх 9 ігор, геймеру знадобилося менше як 2 доби. Кількість зірок, сяйв і місяців, які він зібрав у кожній грі, досягає 2405, тож саме таку назву й отримав спідран.