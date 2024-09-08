Трейлер украинской игры о создании собственного зоопарка набрал сотни тысяч просмотров за сутки

Видеоигра от украинских разработчиков получила внимание от именитого издания IGN и стала предметом пересудов в сети. Некоторые геймеры утверждают, что она слишком похожа на Stardew Valley.

Живописная инди-игра Super Zoo Story, авторства украинской студии, попала в "объектив" издания IGN, которое распространило трейлер игрушки на своей странице в X.

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Благодаря этому проект получил немало внимания от геймеров, впрочем те быстро нашли довольно своеобразную причину для недовольства.

Super Zoo Story предлагает игрокам создать собственный зоопарк и управлять им, ухаживая за различными милыми животными, которых в мире игры будет более 70 видов.

Общее настроение и стиль игры весьма напоминают культовый симулятор фермы Stardew Valley, иногда настолько, что геймерам это даже не нравится.

ConcernedAPE (разработчик Stardew Valley – ред.) должен получить процент с продаж, потому что ну БЛИН,

– говорится в одном из самых популярных комментариев под роликом.

Трейлер игры – смотреть видео

Для финансирования завершения проекта разработчики планируют открыть сбор на Kickstarter, что стартует 1 октября.

Тем временем все желающие могут добавить Super Zoo Story в список желаемого на странице игры в Steam.