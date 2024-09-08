Мальовнича інді-гра Super Zoo Story, авторства української студії, потрапила в "об'єктив" видання IGN, яке поширило трейлер забавки на своїй сторінці в X.

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Затишну RPG порівнюють зі Stardew Valley – і це безумовний комплімент

Завдяки цьому проєкт отримав чимало уваги від геймерів, втім ті швидко знайшли доволі своєрідну причину для невдоволення.

Super Zoo Story пропонує гравцям створити власний зоопарк та керувати ним, доглядаючи за різноманітними милими тваринками, яких у світі гри буде понад 70 видів.

Загальний настрій та стиль гри вельми нагадують культовий симулятор ферми Stardew Valley, подекуди настільки, що геймерам це аж не подобається.

ConcernedAPE (розробник Stardew Valley – ред.) має отримати відсоток з продажів, тому що ну БЛІН,

– йдеться в одному з найпопулярніших коментарів під роликом.

Трейлер гри – дивитися відео

Для фінансування завершення проєкту розробники планують відкрити збір на Kickstarter, що стартуватиме 1 жовтня.

Тим часом усіх охочі можуть додати Super Zoo Story в список бажаного на сторінці гри в Steam.