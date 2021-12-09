Свежие подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2: новая фракция, мутанты и способы умереть

Центральной темой нового номера журнала PC Gamer стало продолжение культовой франшизы от украинских разработчиков из GSC Game World. Что ждет геймеров в обновленной Зоне, узнайте в материале.

Со времен выхода прошлой части серии S.T.A.L.K.E.R. прошло довольно много времени и мир неуклонно менялся. Изменилась и Зона – она стала еще опасней и более живой, чем когда-либо. Об этом разработчики эксклюзивно рассказали журналистам издания PC Gamer, которые потом поделились с публикой тем, что им удалось узнать о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

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Пока геймерское сообщество считает дни до релиза и надеется, что его не отложат, глава GSC Game World Евгений Григорович сразу подлил масла в огонь ожидания смелым заявлением.

Серия S.T.A.L.K.E.R. всегда задумывалась как игра в открытом бесшовном мире, но только сейчас мы смогли реализовать этот план. В S.T.A.L.K.E.R. 2 огромный мир с разными биомами, многочисленными локациями, лабораториями и подземельями для исследования. Это целых 64 квадратных километра и все они Ваши. Вам позволено идти куда угодно, – обратился Григорович к будущим игрокам.

По словам разработчика, Зона претерпела немало изменений за время, прошедшее от событий прошлой части серии "Зов Припяти". Природа, как и в реальной Зоне Отчуждения, понемногу берет свое и придает причудливый контраст миру игры.

Знакомые геймерам здания разрушаются и зарастают мхом, однако они не единственное, что изменилось в Зоне за эти годы. Теперь ее населяют новые жители как люди, так и мутанты.

"Бронированный" олень

Кроме традиционных для серии кровососов и бюреров, в S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся новые угрожающие оппоненты.

Одними из них станут олени, которые обычно в видеоиграх скорее выполняют роль источника припасов, чем излучают опасность. Но в мире Зоны мутированные олени будут нести серьезную угрозу неосторожным сталкерам.

Старый-добрый контроллер в STALKER 2 / изображение GSC Game World

Глаза, светящиеся в темноте и массивные, острые рога – не будут единственным оружием в распоряжении этих животных. Вдобавок к ним, мутанты будут иметь экстрасенсорные способности и смогут не только использовать пси-атаки и создавать собственные иллюзорные копии, но и вызвать других мутантов на помощь.

К тому же убить такую махину будет не очень просто, ведь кости оленей благодаря мутации стали тверже брони и игроку придется потратить немало патронов, чтобы найти слабое место и наконец одолеть оппонента.

Новая фракция – "Варта"

Однако не только мутантов стало больше – образовалась новая мощная группировка.

Обновленный поселок новичков / изображение GSC Game World

"Варта" – это своеобразные шерифы Зоны, хотя и не имеют значков. Лидер группировки – полковник Александр Коршунов, опытный солдат, создавший фракцию из высококвалифицированных наемников и превративший их в настоящую армию.

Цель "Варты" контролировать опасности Зоны, чтобы они могли служить человечеству. Григорович также отметил, что если игрок займет их сторону или сторону любой другой фракции, это сыграет значительную роль в сюжете игры.

Выживать станет сложнее

Но не только разные враги будут угрозой для игрока. Голод, отсутствие сна или неподходящая одежда – также могут привести к роковым последствиям.

Пси-собака в STALKER 2 / изображение GSC Game World

Если игрок будет голодать – это урежет его очки здоровья, а также существенно снизит выносливость героя, из-за чего тот будет быстрее уставать от бега и хуже целиться при стрельбе.

В случае, когда игрок не спал больше суток, это отразится на тех же характеристиках, на которые влияет голод, а также приведет к ухудшению зрения персонажа, однако пока неизвестно как именно это будет реализовано. Если же геймер продолжит игнорировать потребность сталкера в отдыхе, то у того вообще могут начаться разного рода галлюцинации.

Еще более смертельные аномалии

Артефакты – это то за чем смельчаки и уходят в Зону. По словам Григоровича, в S.T.A.L.K.E.R. 2 не только появится большое количество новых аномалий и, соответственно, артефактов, но и добывать их станет гораздо сложнее.

Приветствуем в Зоне / изображение GSC Game World

Теперь не получится просто пробежать через аномальную зону, как это было прежде. Нет, конечно такой метод может иногда спасти вам жизнь, но за это придется заплатить высокую цену – "ваша броня превратится в пыль".

Вишенкой на торте станут "арх аномалии" о которых разработчики пока предпочитают не рассказывать подробно. Известно лишь, что одна из них будет называться "Огненный вихрь" (Fire Whirlwind) и, кроме того, что будет невероятно смертоносной, еще и будет нуждаться в особом подходе к преодолению.

В Зоне найдется чем заняться

Одной из главных фишек игры, разработчик считает сюжет и их нелинейность. Над историей и квестами для S.T.A.L.K.E.R. 2 работают более 30 нарративных дизайнеров, а полное прохождение игры займет не менее 100 часов.

Зона иногда бывает прекрасным местом / изображение GSC Game World

Создание нелинейной истории это один из самых трудных вызовов в видеоиграх и мы рассматриваем наш сюжет как одну из главных фишек проекта. Мы действительно гордимся тем, как он сформирован, – добавил Григорович.

Кроме однопользовательских приключений, геймеры смогут проводить время в Зоне еще в трех мультиплеерных режимах, что будут добавлены вскоре после релиза: PvP, Deathmatch и командном Deathmatch.

Кооперативного режима не будет и даже не было в планах, ведь "когда дело доходит до выживания в Зоне, тебе придется пройти через все своими силами, сталкер".

релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl планируется 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S.