Автор культового квеста готовит ремастер – фанаты в восторге

Студия Microids в сотрудничестве с разработчиками Microids Studio Paris и Virtuallyz Gaming официально анонсировали выход Syberia Remastered – ремастера культового квеста, который впервые увидел свет в 2002 году. Обновленная версия должна появиться до конца 2025 года.

Разработчики обещают, что Syberia Remastered получит существенные улучшения: обновленную графику, переработанные головоломки и усовершенствованное управление, информирует 24 Канал. Несмотря на это, авторы обещают сохранить визуальный стиль оригинальной работы Бенуа Сокаля, который стал визитной карточкой серии.

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Сюжет без изменений: возвращение к классике

Сюжетная линия Syberia Remastered останется неизменной по сравнению с оригиналом. Игра расскажет историю молодой юристки Кейт Уокер, которая отправляется в отдаленный поселок во Французских Альпах, чтобы завершить сделку по продаже старой фабрики автоматов.

Однако обычная рабочая поездка затягивается и превращается в большое приключенческое исследование Восточной Европы.

Откройте для себя путешествие Кейт Уокер заново с обновленным интерфейсом, улучшенной 3D-навигацией и более плавным управлением, соответствующим современным стандартам, не теряя при этом задумчивой и нарративной души игры,

– говорится в описании будущего ремастера.

Платформы и дата выхода

Syberia Remastered выйдет до конца 2025 года на платформах PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обновленная версия обещает стать ярким возвращением к классике жанра и подарить новым игрокам возможность окунуться в мир автоматонов и загадок.

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