Автор культового квеста готовит ремастер – фанаты в восторге
- Студия Microids анонсировала ремастер Syberia с улучшенной графикой и управлением, запланирован до конца 2025 года.
- Сюжет игры останется неизменным, а выход состоится на PC, PS5, Xbox Series X и S.
- Предполагается улучшенная версия Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series X в 2025 году.
Студия Microids в сотрудничестве с разработчиками Microids Studio Paris и Virtuallyz Gaming официально анонсировали выход Syberia Remastered – ремастера культового квеста, который впервые увидел свет в 2002 году. Обновленная версия должна появиться до конца 2025 года.
Разработчики обещают, что Syberia Remastered получит существенные улучшения: обновленную графику, переработанные головоломки и усовершенствованное управление, информирует 24 Канал. Несмотря на это, авторы обещают сохранить визуальный стиль оригинальной работы Бенуа Сокаля, который стал визитной карточкой серии.
Смотрите также Обзор The Precinct: симулятор полицейского, которого мы так долго ждали
Сюжет без изменений: возвращение к классике
Сюжетная линия Syberia Remastered останется неизменной по сравнению с оригиналом. Игра расскажет историю молодой юристки Кейт Уокер, которая отправляется в отдаленный поселок во Французских Альпах, чтобы завершить сделку по продаже старой фабрики автоматов.
Однако обычная рабочая поездка затягивается и превращается в большое приключенческое исследование Восточной Европы.
Откройте для себя путешествие Кейт Уокер заново с обновленным интерфейсом, улучшенной 3D-навигацией и более плавным управлением, соответствующим современным стандартам, не теряя при этом задумчивой и нарративной души игры,
– говорится в описании будущего ремастера.
Платформы и дата выхода
Syberia Remastered выйдет до конца 2025 года на платформах PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обновленная версия обещает стать ярким возвращением к классике жанра и подарить новым игрокам возможность окунуться в мир автоматонов и загадок.
А тем временем накануне появилась информация, что Red Dead Redemption 2 может получить улучшенную версию уже в этом году. Rockstar работает над улучшенной версией Red Dead Redemption 2, которая может выйти в 2025 году для PS5 и Xbox Series X.