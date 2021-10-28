Сыграть смогут все: блогер показал, как выглядит Age of Empires IV с режимом для слабых PC

Разработчики Age of Empires IV добавили в видеоигру специальный режим для геймеров, играющих на очень слабых системах. Стоит отметить, что теперь в эту игру действительно смогут сыграть почти все.

Уже сегодня состоится релиз новой части в очень популярной серии Age of Empires. Поэтому разработчики этого проекта решили подробнее рассказать о нем, а если точнее, то о режиме для геймеров, которые играют на очень старом "железе".

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Стоит начать с того, что во время тестирования авторы заметили, что немало геймеров до сих пор играет на очень слабых компьютерах или ноутбуках. А также они прогнозируют, что даже через несколько лет около 50% игроков будут играть в Age of Empires IV с низкими настройками графики. Поэтому разработчики захотели сделать так, чтобы в их видеоигру смогли сыграть почти все геймеры.

Для этого они даже добавили в игру специальный режим под названием "Min Spec Mode". В этом режиме будет минимальная нагрузка на графические процессы, а поэтому сыграть в новую видеоигру смогут даже те геймеры, которые играют на системах без видеокарт. Наверное, нетрудно догадаться, как будет выглядеть игра в этом случае.

Разницу между высокими настройками графики и режимом "Min Spec Mode" решил показать автор ютуб-канала ElAnalistaDeBits. Итак, геймеры, которые запустят Age of Empires IV с этим режимом, увидят текстуры низкого качества, очень простые модели, упрощенные анимации, а также то, что в их версии отсутствует нормальное освещение, тени, трава и другие небольшие детали.

Как выглядит игра Age of Empires IV с режимом "Min Spec Mode" и максимальными настройками графики: видео

Напоследок стоит отметить, что релиз видеоигры Age of Empires IV состоится уже сегодня вечером. Она выйдет в Steam, Microsoft Store, а также будет доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass. В Steam эта игра стоит 699 гривен, а вот в Microsoft Store – 60 долларов.

Системные требования видеоигры Age of Empires IV / Фото с блога разработчиков