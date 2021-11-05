Take-Two отменила игру, на которую потратила 53 миллиона долларов: что известно об этом проекте

Компания Take-Two закрыла неанонсированный проект, в который вложила более 50 миллионов долларов. Журналисты отмечают, что речь идет о видеоигре с кодовым названием "Volt".

Недавно издательство Take-Two представило свой финансовый отчет за второй квартал этого года. Геймеры и журналисты сразу же заметили, что в их презентации есть упоминание об отмене неанонсированного проекта, в который компания вложила 53 миллиона долларов.

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Правда, это вся информация об этой видеоигре, которая появлялась в их отчете. Поэтому за исправление такого своеобразного недостатка взялись журналисты Bloomberg и Kotaku. Их представители отмечают, что речь идет о проекте с кодовым названием "Volt", который разрабатывался студией Hangar 13 (Mafia III и Mafia: Definitive Edition). Согласно информации журналистов, это совершенно новая видеоигра, которая не являлась частью определенной франшизы. То есть, это не новая часть в серии Mafia.

За ее разработку Hangar 13 взялась еще в 2017 году, но успешным этот процесс очень тяжело назвать. Дело в том, что этот проект не раз переосмысливался и переделывался. Правда, у журналистов все же есть некоторая информация о последней версии этой видеоигры. Согласно их данным, это был многопользовательский аркадный экшен о супергероях. В игре должен был быть вид от третьего лица, кооператив на трех игроков, а также разнообразные соревновательные элементы. Интересно, что в сети и раньше появлялась информация о проекте "Volt". Тогда инсайдеры описывали этот проект как смесь Cthulhu и Saints Row.

Журналисты отмечают, что для сотрудников Hangar 13 это была очень неожиданная новость. Согласно информации руководителя студии, "Volt" закрыли, потому что издатель назвал этот проект "коммерчески нежизнеспособным". Правда, кажется, пока речь не идет о закрытии этой студии. Представители Take-Two отметили, что доверяют этой команде, а уже в ближайшее время они должны взяться за разработку нового проекта.

Логотип Hangar 13 / Фото с официального сайта студии