Украинская киберспортивная организация Team Hryvnia уволила целую команду игроков

Украинская организация Team Hryvnia распустила свой состав по Dota 2. Об этом решении представители команды сообщили в соцсетях. В чем причина и что ждет команду дальше?

Что случилось

Состав, с которым Team Hryvnia только что попрощалась, был объявлен лишь в середине сентября 2024 года. Таким образом они не успели поиграть даже полный месяц. Как сообщает CyberScore, причиной такого шага являются очень плохие результаты.

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К сожалению, результаты нашей команды оказались очень неутешительными, несмотря на большие ожидания каждого участника. Мы хотим поблагодарить всех, кто боролся и был настойчивым до конца, и выразить нашу благодарность за силу и характер, которые были проявлены в течение этого короткого времени,

– говорится в объявлении Team Hryvnia.

В состав команды входили исключительно украинцы:

Дмитрий "Kiseki" Скутельник. Carry.

Максим "toffee" Латко. Mid.

Денис "Maloy" Бондаренко. Offlane.

Илья "geO" Ясинский. Semi-support.

Иван "matsarellow" Мац. Support.

Константин "Rakuzan" Малинин. Тренер.

После объявления этого состава 15 сентября команда не смогла пройти квалификацию в PGL Wallachia Season 2, финишировала одиннадцатой на RES Regional Series: EU #4, а также соревновалась на сцене European Pro League 20. Неудачное выступление на последнем турнире, судя по всему, стало последней каплей. С 7 октября команда перестала существовать в этом виде.

Команда вернется на сцену с полностью обновленным составом, но когда это будет, пока неизвестно.