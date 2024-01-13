Разработчики Tekken 8 раскрыли геймплей двух персонажей: интересные видео

Геймеры уже с нетерпением ждут выхода игры Tekken 8 – продолжения культового файтинга от Bandai Namco. Чтобы еще больше разогреть интерес поклонников, разработчики показали геймплей двух персонажей игры.

К слову, Tekken 8 недавно попал в наш рейтинг самых ожидаемых игр 2024 года. Именно она должна стать первой ожидаемой игрой года, ведь релиз запланирован уже на 26 января.

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Геймплей персонажей Tekken 8

Компания Bandai Namco выпустила два новых игровых трейлера Tekken 8 для героев Панды и Алисы Босконович. Оба они будут доступны как игровые персонажи в предстоящей игре.

Осталось менее 2 недель до запуска файтинга и полного обнародования состава базовой игры. Сейчас поклонники получили возможность увидеть трейлеры с геймплеем и оценить, как некоторые из классических персонажей изменились, если сравнивать с предыдущими играми.

Панда впервые появилась в Tekken 3, сначала в качестве палитры для другого бойца-медведя – Кумы. С момента своего дебюта она появлялась в каждой игре Tekken, имея в конце концов собственный слот для персонажей в списке, начиная с Tekken Tag Tournament 2.

Геймплей Панды в Tekken 8: смотрите видео

Другой трейлер Tekken 8 обращает внимание на Алису Босконович, которая является роботом-бойцом с разнообразным оружием в рукаве – это бензопилы, крылья реактивного ранца и даже собственная голова. Ее трейлер показывает, как она борется с моделью Jack-8, а также демонстрирует многие ее уникальные движения, в том числе с оружием.

Геймплей Алисы Босконович в Tekken 8: смотрите видео

В то время как Алису восприняли как желательное возвращение и обновление ее воплощения из Tekken 7, включение Панды поклонники восприняли с некоторыми спорами. Из-за того, что Панда делится движениями с Кумой, многие считают ее пустой тратой слота для персонажа. Всего в игре ожидается не менее 32 персонажей.