До слова, Tekken 8 нещодавно потрапив у наш рейтинг найочікуваніших ігор 2024 року. Саме вона має стати першою найочікуванішою грою року, адже реліз запланований вже на 26 січня.

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Геймплей персонажів Tekken 8

Компанія Bandai Namco випустила два нових ігрових трейлера Tekken 8 для героїв Панди та Аліси Босконовіч. Обоє вони будуть доступні як ігрові персонажі в майбутній грі.

Залишилося менш як 2 тижні до запуску файтинга та повного оприлюднення складу базової гри. Тож зараз шанувальники отримали можливість побачити трейлери з геймплеєм та оцінити, як деякі з класичних персонажів змінилися, якщо порівнювати з попередніми іграми.

Панда вперше з'явилася в Tekken 3, спочатку як палітра для іншого бійця-ведмедя – Куми. З моменту свого дебюту вона з'являлася в кожній грі Tekken, зрештою маючи власний слот для персонажів у списку, починаючи з Tekken Tag Tournament 2.

Геймплей Панди в Tekken 8: дивіться відео

Інший трейлер Tekken 8 звертає увагу на Алісу Босконович, яка є роботом-бійцем із різноманітною зброєю в рукаві – це бензопили, крила реактивного ранця та навіть її власна голова. Її трейлер показує, як вона бореться з моделлю Jack-8, а також демонструє багато її унікальних рухів, зокрема зі зброєю.

Геймплей Аліси Босконович у Tekken 8: дивіться відео

У той час як Алісу сприйняли як бажане повернення та оновлення її втілення з Tekken 7, включення Панди шанувальники сприйняли з деякими суперечками. Через те, що Панда ділиться рухами з Кумою, багато хто вважає її марною тратою слота для персонажа. Загалом у грі очікується щонайменше 32 персонажів.