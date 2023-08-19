Именитая компания неожиданно анонсировала возвращение легендарной серии шутеров

Tencent объявили о возрождении культовой серии военных шутеров от первого лица, которая уже очень давно не радовало геймеров новыми проектами. Подробности – в материале.

Похоже, что у Call of Duty и Battlefield появится еще один солидный конкурент, ведь Tencent неожиданно анонсировали новую Delta Force.

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Cерия Delta Force от NovaLogic насчитывала девять проектов, стартуя от оригинала 1998 года и вплоть до Delta Force: Xtreme 2, вышедшей в 2009 году.

С тех пор новых игр под известной маркой не выходило, а права на франшизу несколько раз переходили из рук в руки.

Теперь они принадлежат гигантам из Tencent, неожиданно выпустившим тизер-трейлер возрождения серии.

Тизер Delta Force: смотреть видео

Новая Delta Force, разрабатываемая Tencent Timi Studio Group, будет кроссплатформенной игрой для современных консолей, ПК и мобильных устройств.

Кроме масштабных многопользовательских баталий в игре будет режим кампании, основанный на культовом фильме Ридли Скотта "Падение Черного ястреба", рассказывающего о реальной военной спецоперации США в Сомали.

Разработчики обещают "грандиозную атмосферу боя на земле, на море и в воздухе" на картах с различными видами местности.

Мы также создали уникальные, технологически продвинутые транспортные средства, которые игроки могут использовать в игре, включая штурмовые машины, вертолеты, бронетехнику, ударные катера, транспортные средства повышенной проходимости, джипы, пикапы, истребители и дроны, – рассказал продюсер игры в комментарии издание IGN.

Больше об игре пообещали рассказать в рамках первого дня выставки Gamescom, которая стартует уже 22 августа.