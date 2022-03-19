Теперь без Resident Evil и Street Fighter: игры Capcom нельзя приобрести на территории России

Компания Capcom также решила покинуть российский игровой рынок. Она уже успела заблокировать почти все свои видеоигры на территории страны-агрессора.

Не собираются работать на русском игровом рынке и японские компании. А вслед за Sony, SEGA и Square Enix это решили сделать и разработчики видеоигр с Capcom.

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Capcom покидает российский рынок

Сразу отметим, что официального заявления от представителей компании Capcom пока не было. Они просто начали блокировать свои проекты на территории страны-агрессора. Сначала на такую ​​"несправедливость" начали жаловаться российские геймеры, а затем подтверждение этой информации появилось и на известном сайте SteamDB.

Там можно увидеть, что компания Capcom только вчера вечером начала вносить такое обновление на страницы своих проектов в магазине Steam. Также отметим, что блокировать свои видеоигры на территории России она продолжается даже сейчас. То есть процесс еще не завершен.

Известно, что представители Capcom пока не стали блокировать доступ к страницам своих видеоигр. Они просто убрали ценники и возможность приобрести их. Также отметим, что доступными для скачивания остаются бесплатные демонстрационные версии различных игр.

, что японская компания Capcom является разработчиком таких популярных видеоигр: Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, Devil May Cry, Dead Rising, Dragon's Dogma, Remember Me и много других.