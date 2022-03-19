Не збираються працювати на російському ігровому ринку і японські компанії. А слідом за Sony, SEGA та Square Enix це вирішили зробити й розробники відеоігор з Capcom.

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Capcom покидає російський ринок

Одразу ж зазначимо, що офіційної заяви від представників компанії Capcom наразі не було. Вони просто почали блокувати свої проєкти на території країни-агресора. Спершу на таку "несправедливість" почали скаржитися російські геймери, а потім підтвердження цієї інформації з'явилося й на відомому сайті SteamDB.

Там можна побачити, що компанія Capcom лише вчора ввечері почала вносити таке оновлення на сторінки своїх проєктів у крамниці Steam. Також відзначимо, що блокувати свої відеогри на території Росії вона продовжує навіть зараз. Тобто процес ще не завершено.

Відомо, що представники Capcom поки не стали блокувати доступ до сторінок своїх відеоігор. Вони просто прибрали цінники та можливість їх придбати. Також відзначимо, що доступними для завантаження залишаються безплатні демонстраційні версії різноманітних ігор.

Нагадаємо, що японська компанія Capcom є розробником таких популярних відеоігор: Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, Devil May Cry, Dead Rising, Dragon's Dogma, Remember Me та чимало інших.